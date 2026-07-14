Ausblick: PNC Financial Services Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNC Financial Services Group wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 4,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,85 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll PNC Financial Services Group nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 6,51 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,64 USD, gegenüber 16,59 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 25,95 Milliarden USD im Vergleich zu 33,90 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at