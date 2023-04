Ausblick: PNC Financial Services Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PNC Financial Services Group stellt am 14.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,66 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PNC Financial Services Group 3,23 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 19,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,61 Milliarden USD gegenüber 4,69 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,85 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,58 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at