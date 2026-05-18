PNC Infratech Aktie

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WKN DE: A2ARZX / ISIN: INE195J01029

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18.05.2026 07:01:06

Ausblick: PNC Infratech gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PNC Infratech wird am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,44 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 51,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,94 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,19 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,81 INR im Vergleich zu 31,79 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 49,24 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 58,66 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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