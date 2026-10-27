PNC Infratech Aktie

PNC Infratech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ARZX / ISIN: INE195J01029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: PNC Infratech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PNC Infratech öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,03 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,97 Prozent verringert. Damals waren 8,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,44 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,28 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,27 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 32,42 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,83 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 53,68 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PNC Infratech Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu PNC Infratech Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNC Infratech Ltd 134,10 -0,52% PNC Infratech Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften kaum verändert in den Handel einsteigen. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen