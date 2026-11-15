POET Technologies Aktie
WKN DE: A3DWD8 / ISIN: CA73044W3021
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: POET Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
POET Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 433,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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