Ausblick: POLA ORBIS gewährt Anlegern Blick in die Bücher
POLA ORBIS wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 8,81 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 10,56 JPY erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 44,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,96 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,20 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 41,97 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 170,56 Milliarden JPY, gegenüber 170,36 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.
