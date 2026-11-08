POLA ORBIS HOLDINGS Aktie
WKN DE: A1CWEB / ISIN: JP3855900001
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: POLA ORBIS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
POLA ORBIS wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 11,35 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte POLA ORBIS noch 13,59 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,60 Prozent auf 42,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,51 JPY, während im vorherigen Jahr noch 42,81 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 172,64 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 170,29 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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