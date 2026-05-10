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WKN DE: A1CWEB / ISIN: JP3855900001

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: POLA ORBIS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

POLA ORBIS lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 13,79 JPY je Aktie gegenüber 5,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 41,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,30 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 42,81 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 172,45 Milliarden JPY, gegenüber 170,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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