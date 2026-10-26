Polaris Aktie

Polaris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893819 / ISIN: US7310681025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Polaris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Polaris wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,595 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent auf 1,90 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -8,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Polaris

mehr Nachrichten

Analysen zu Polaris

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Polaris 48,30 -1,09% Polaris

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen