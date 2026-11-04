Polaris Renewable Energy Aktie
WKN DE: A3DQXW / ISIN: CA73108L1013
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Polaris Renewable Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Polaris Renewable Energy wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Polaris Renewable Energy noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 18,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 26,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,040 USD, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 76,7 Millionen USD im Vergleich zu 112,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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