Polaris Renewable Energy Aktie
WKN DE: A3DQXW / ISIN: CA73108L1013
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Polaris Renewable Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Polaris Renewable Energy veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie gegenüber 0,140 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 20,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 30,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 80,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 112,5 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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