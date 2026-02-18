Ausblick: Polaris Renewable Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polaris Renewable Energy gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 19,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 26,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,323 USD, gegenüber 0,190 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 81,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 103,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at