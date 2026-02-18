Polaris Renewable Energy Aktie

WKN DE: A3DQXW / ISIN: CA73108L1013

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Polaris Renewable Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polaris Renewable Energy gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 19,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 26,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,323 USD, gegenüber 0,190 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 81,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 103,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Polaris Renewable Energy Inc Registered Shs 7,23 -3,47%

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

