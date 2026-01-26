Polaris Aktie
Ausblick: Polaris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Polaris öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,044 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Polaris 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,041 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,95 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 7,05 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
