Ausblick: Polaris stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Polaris lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Verlust von -0,393 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Polaris in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -8,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,29 Milliarden USD, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at