Ausblick: Polaris veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Polaris wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,755 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,85 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -8,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at