Pollard Banknote Aktie
WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pollard Banknote informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pollard Banknote äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,465 CAD je Aktie gegenüber 0,430 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 155,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 633,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 596,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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