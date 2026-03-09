Ausblick: Pollard Banknote präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pollard Banknote stellt am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,385 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pollard Banknote einen Verlust von -0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 151,2 Millionen CAD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pollard Banknote 140,3 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 1,30 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 594,9 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 557,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at