Pollard Banknote Aktie
WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: Pollard Banknote präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pollard Banknote stellt am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,385 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pollard Banknote einen Verlust von -0,070 CAD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 151,2 Millionen CAD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pollard Banknote 140,3 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 1,30 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 594,9 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 557,1 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pollard Banknote Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Pollard Banknote präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Pollard Banknote gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pollard Banknote informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Pollard Banknote stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Pollard Banknote Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Pollard Banknote Ltd.
|11,60
|-0,85%