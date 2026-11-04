Poly Medicure Aktie
WKN DE: A2P0DM / ISIN: INE205C01021
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Poly Medicure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Poly Medicure gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,72 INR aus. Im letzten Jahr hatte Poly Medicure einen Gewinn von 9,06 INR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,64 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 39,68 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,79 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 23,22 Milliarden INR, gegenüber 18,62 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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