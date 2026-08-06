Poly Medicure Aktie
WKN DE: A2P0DM / ISIN: INE205C01021
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Poly Medicure stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Poly Medicure lädt am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,08 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Poly Medicure ein EPS von 9,19 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Poly Medicure im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,29 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 31,30 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,54 INR je Aktie, gegenüber 31,79 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 23,70 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 18,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Poly Medicure Ltd
|
06.08.26
|Ausblick: Poly Medicure stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Poly Medicure Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Poly Medicure Ltd
|1 692,25
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.