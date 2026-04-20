Ausblick: Poly Real Estate Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Poly Real Estate Group wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Poly Real Estate Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,89 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Poly Real Estate Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 130,56 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,420 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 296,81 Milliarden CNY, gegenüber 310,66 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at