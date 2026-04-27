Ausblick: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Poly Real Estate Group präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,003 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 42,73 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 21,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,148 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 268,08 Milliarden CNY, gegenüber 307,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at