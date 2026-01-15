Ausblick: Polycab India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Polycab India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 42,21 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 30,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,07 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Polycab India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 66,63 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 179,96 INR aus. Im Vorjahr waren 134,34 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten im Durchschnitt 273,21 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 223,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at