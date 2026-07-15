Ausblick: Polycab India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Polycab India lädt am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 46,65 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 39,36 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 78,21 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 33,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 33 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 214,28 INR, gegenüber 177,53 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt 351,23 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 288,06 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at