Polycab India Aktie

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WKN DE: A2PHH1 / ISIN: INE455K01017

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Polycab India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polycab India wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 48,99 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Polycab India ein EPS von 48,31 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 82,95 Milliarden INR gegenüber 69,42 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 179,50 INR aus, während im Fiskalvorjahr 134,34 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,19 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 223,16 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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