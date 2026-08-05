Ausblick: PolyOne gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PolyOne wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,893 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 898,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 866,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,38 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at