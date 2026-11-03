Ausblick: PolyOne mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PolyOne wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 857,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PolyOne einen Umsatz von 806,5 Millionen USD eingefahren.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,42 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net