PolyPid Aktie
WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: PolyPid gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PolyPid wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,330 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,130 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 4 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,093 USD, gegenüber -4,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
