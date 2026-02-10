Ausblick: PolyPid gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PolyPid wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,330 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,130 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 4 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,093 USD, gegenüber -4,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at