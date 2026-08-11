PolyPid Aktie
WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: PolyPid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PolyPid wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,378 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 4 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,725 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,090 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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