PolyPid Aktie
WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: PolyPid stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PolyPid lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,913 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PolyPid ein EPS von -0,370 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD, gegenüber -2,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 35,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PolyPid Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PolyPid stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: PolyPid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: PolyPid legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PolyPid Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PolyPid Ltd Registered Shs
|6,24
|1,63%