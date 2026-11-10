Ausblick: PolyPid stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PolyPid lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,913 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PolyPid ein EPS von -0,370 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD, gegenüber -2,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 35,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net