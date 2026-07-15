Pono Capital Three Aktie
WKN DE: A3E29M / ISIN: CA64550A1075
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Pono Capital Three präsentiert Quartalsergebnisse
Pono Capital Three präsentiert in der am 16.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,170 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,800 CAD, gegenüber 0,120 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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