Pono Capital Three Aktie

Pono Capital Three

WKN DE: A3E29M / ISIN: CA64550A1075

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Pono Capital Three veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Three wird am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,167 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,819 CAD im Vergleich zu 0,120 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Pono Capital Three Inc Registered Shs 2,15 -7,33%

