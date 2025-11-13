Ausblick: Pono Capital Two A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pono Capital Two A öffnet am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,110 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 266,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 45,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 181,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 205,4 Millionen USD in den Büchern standen.

