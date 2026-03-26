Pono Capital Tw a Aktie
WKN DE: A3DN0S / ISIN: US73245B1070
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Pono Capital Two A legt Quartalsergebnis vor
Pono Capital Two A wird am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 45,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,457 USD im Vergleich zu 0,480 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 179,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 205,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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