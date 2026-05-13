Pono Capital Tw a Aktie
WKN DE: A3DN0S / ISIN: US73245B1070
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pono Capital Two A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pono Capital Two A wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,098 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,7 Millionen USD gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,454 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 179,4 Millionen USD im Vergleich zu 173,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!