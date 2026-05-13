Ausblick: Pono Capital Two A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pono Capital Two A wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,098 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,7 Millionen USD gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,454 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 179,4 Millionen USD im Vergleich zu 173,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at