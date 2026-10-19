Ponsse Aktie
WKN: 902564 / ISIN: FI0009005078
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ponsse informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ponsse stellt am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ponsse im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,313 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ponsse in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 170,8 Millionen EUR im Vergleich zu 172,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie, gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 733,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 749,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ponsse OYJShs
|
19.10.26
|Ausblick: Ponsse informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: Ponsse präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Ponsse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Ponsse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Ponsse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ponsse OYJShs
Aktien in diesem Artikel
|Ponsse OYJShs
|21,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.