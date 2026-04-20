Ponsse Aktie
WKN: 902564 / ISIN: FI0009005078
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ponsse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ponsse wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,159 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,69 Prozent auf 160,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 713,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 749,9 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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