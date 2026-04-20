Ausblick: Ponsse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ponsse wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,159 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,69 Prozent auf 160,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 713,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 749,9 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at