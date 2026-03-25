Pony AI Aktie

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WKN DE: A40VVU / ISIN: US7329081084

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Pony AI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI wird am 26.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pony AI im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,048 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,520 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,6 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,429 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,780 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 87,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 75,1 Millionen USD in den Büchern standen.

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