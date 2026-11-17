Pony AI Aktie
WKN DE: A40VVU / ISIN: US7329081084
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pony AI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pony AI wird am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 52,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 38,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,621 USD aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 151,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 90,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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