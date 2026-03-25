Ausblick: Pony AI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI lädt am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pony AI -4,020 HKD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 22,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 276,1 Millionen HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,9 Millionen HKD aus.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,275 HKD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,110 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 683,1 Millionen HKD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 585,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at