Pony AI Aktie
WKN DE: A41SBP / ISIN: KYG7171B1068
|
25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Pony AI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pony AI lädt am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pony AI -4,020 HKD je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 22,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 276,1 Millionen HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,9 Millionen HKD aus.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,275 HKD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,110 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 683,1 Millionen HKD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 585,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
|
07:01
|Ausblick: Pony AI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: Pony AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
|9,80
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.