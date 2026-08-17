Pony AI Aktie
WKN DE: A41SBP / ISIN: KYG7171B1068
|
17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pony AI stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,317 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,130 HKD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Pony AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 263,9 Millionen HKD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 57,58 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,996 HKD, gegenüber -2,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,16 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 701,7 Millionen HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
|
07:01
|Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Pony AI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.05.26
|Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: Pony AI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Pony AI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: Pony AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
|7,05
|0,00%