Ausblick: Pool informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pool präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 5,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,17 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,82 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at