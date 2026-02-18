Pool Aktie

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pool legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pool wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,974 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pool ein EPS von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 987,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pool für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 999,3 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,86 USD im Vergleich zu 11,30 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 5,31 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Pool Corp. 214,50 -1,20% Pool Corp.

