Ausblick: Pool präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pool wird am 23.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,38 USD aus. Im letzten Jahr hatte Pool einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,45 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,30 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 5,31 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at