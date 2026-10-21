Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pool stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,97 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pool Corp.
|
21.10.26
|Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pool von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.10.26
|US justice department probes TV networks over Trump pool coverage (Financial Times)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pool-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Pool Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Pool Corp.
|151,00
|-1,53%