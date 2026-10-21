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WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pool stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,97 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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