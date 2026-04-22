Ausblick: Pool vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pool wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,10 Milliarden USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,85 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 5,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at