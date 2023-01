Ausblick: Popular informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Popular präsentiert in der am 25.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Popular im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,58 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Popular in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 743,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 703,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,82 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at