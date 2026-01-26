Popular Aktie

WKN DE: A1JY4C / ISIN: PR7331747001

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Popular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Popular wird am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Popular in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 839,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,82 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 8,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,29 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

