Popular Aktie
WKN DE: A1JY4C / ISIN: PR7331747001
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Popular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Popular stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,95 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Popular noch 3,14 USD je Aktie eingenommen.
Popular soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 904,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,92 USD, gegenüber 12,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,45 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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