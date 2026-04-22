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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Popular stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Popular präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Popular soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 849,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,51 Milliarden USD, gegenüber 4,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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