Popular Aktie
WKN DE: A1JY4C / ISIN: PR7331747001
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Popular zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Popular präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 878,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden USD, gegenüber 4,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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