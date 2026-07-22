Ausblick: Popular zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Popular präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 878,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden USD, gegenüber 4,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at